Μασιούλις για Έβανς: «Αν είναι υγιής και έτοιμος, μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το πρόσωπο της ομάδας»
Ο Τόμας Μασιούλις, σε δηλώσεις του μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις, (12/11 - 21:15), στάθηκε στην επιστροφή του Κίναν Έβανς στην Euroleague και πως μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το πρόσωπο της ομάδας του Πειραιά αν είναι υγιής.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λιθουανού τεχνικού:
Για το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό: «Αντιμετωπίζουμε έναν δυνατό αντίπαλο με μεγάλη παράδοση στη διοργάνωση. Παίζουν στο φάιναλ φορ εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε δεν θα είναι εύκολο μπροστά στους οπαδούς τους, αλλά θα είναι μια καλή δοκιμασία. Το πιο σημαντικό θα είναι να σταματήσουμε το passing game τους και να ανταποκριθούμε στο physical παιχνίδι τους. Ο Ολυμπιακός ξεχωρίζει για τη φυσική του δύναμη».
Για την επιστροφή του Κίναν Έβανς:«Αν είναι υγιής και έτοιμος, μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το πρόσωπο της ομάδας. Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν έναν άλλο παίκτη με την μπάλα. Ξέρουμε από τη Ζάλγκιρις πόσο μπορεί να παίξει, θα είναι ένας σημαντικός παίκτης»
Για το «φορτωμένο» πρόγραμμα: «Σήμερα θα έχουμε μια προπόνηση, μετά την οποία θα πετάξουμε για τον Πειραιά. Αύριο θα έχουμε μια άλλη πρωινή προπόνηση, το βράδυ θα παίξουμε έναν αγώνα. Την επόμενη μέρα ταξιδεύουμε ξανά και δεν θα υπάρχει καν χρόνος για προπόνηση την Πέμπτη, επειδή θα ταξιδεύουμε όλη μέρα. Ίσως οι προπονητές φυσικής κατάστασης να κάνουν κάτι στο ξενοδοχείο, μια προπόνηση αποκατάστασης. Την επόμενη μέρα παίζουμε και είναι πραγματικά δύσκολο ακόμη και για τους προπονητές. Πρέπει να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι για τους παίκτες όταν πρέπει να ταξιδεύουν τόσο πολύ και να είναι στο μέγιστο βαθμό προετοιμασμένοι».
