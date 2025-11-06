Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός, Ομπράντοβιτς: «Δεν θα είναι ίδιος ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο γύρο»
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έπαιξε χωρίς σέντερ ωστόσο παρουσιάστηκε... αποκαρδιωτικός στο Βελιγράδι και γνώρισε βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68 στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Euroleague.
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου και τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη.
Αναλυτικά
«Αξίζαμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Δεν θα είναι ίδιος ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο γύρο. Είχαμε μεγάλο προβάδισμα, αρχίσαμε να πανηγυρίζουμε, τους δώσαμε την ευκαιρία να βάλουν εύκολους πόντους. Πολύ σημαντική νίκη. Συνεχίζουμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.