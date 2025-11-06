Ο Σάσα Ομπράντοβιτς τόνισε πως ο Ερυθρός Αστέρας άξιζε τη νίκη και αναφέρθηκε στην εικόνα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έπαιξε χωρίς σέντερ ωστόσο παρουσιάστηκε... αποκαρδιωτικός στο Βελιγράδι και γνώρισε βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68 στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου και τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη.

Αναλυτικά

«Αξίζαμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Δεν θα είναι ίδιος ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο γύρο. Είχαμε μεγάλο προβάδισμα, αρχίσαμε να πανηγυρίζουμε, τους δώσαμε την ευκαιρία να βάλουν εύκολους πόντους. Πολύ σημαντική νίκη. Συνεχίζουμε».