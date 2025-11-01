Ιτούδης: «Έχω πει στον διαιτητή να με χτυπάει και στην πλάτη...»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την ήττα της Χάποελ από τον Ολυμπιακό, αλλά και το περιστατικό με την καθυστέρηση στα τάιμ άουτ.

Μετά το τέλος του Ολυμπιακός - Χάποελ, ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τους λόγους της ήττας της ομάδας του, τον Βάσα Μίτσιτς, αλλά και τις καθυστερήσεις που έγιναν σε τάιμ άουτ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη, αλλά θέλω να συγχαρώ και την ομάδα μου για την καλή μάχη που έδωσε, σε μια απαιτητική ατμόσφαιρα, κόντρα σε μια απαιτητική ομάδα που χτίζεται τόσα χρόνια και έχει το καλύτερο ρεκόρ στην λίγκα σε νίκες / ήττες, αν δεν κάνω λάθος. Ήμασταν ίσοι, παλέψαμε και φέραμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε, όμως ο Ολυμπιακός έβαλε την καλή αμυντική πεντάδα του και μας καθυστέρησε στο παιχνίδι μας. Το τρίτο δεκάλεπτο μας κόστισε. Οι 4 πόντοι μας είναι αποτέλεσμα και της άμυνας του Ολυμπιακού, αλλά και του γεγονότος πως είχαμε ανοιχτά σουτ και δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Αν τα συνοψίσουμε και παρά τα λάθη μας, ισοφαρίσαμε το παιχνίδι και κλέψαμε τη μπάλα, όμως στην συνέχεια χάσαμε τη μπάλα. Κάναμε καλή παγίδα στον Βεζένκοβ αλλά δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη. Είναι ένα καλό μάθημα για εμάς. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να αποδεικνύουμε πως έχουμε προοπτικές».

Για τα πολλά άστοχα σουτ τριών πόντων των δύο ομάδων: «Υπάρχουν παίκτες που δεν είναι και οι καλύτεροι σουτέρ και μπορείς να ρισκάρεις ή να δώσεις κάτι στον αντίπαλο για να μην χάσεις από κάπου αλλού. Το ίδιο κάνει και ο Ολυμπιακός και οι αντίπαλοί μας που ασχολούνται με την τακτική και θέλουν να πάρουν τα σουτ παίκτες με χαμηλά ποσοστά. Είναι και η κόπωση όμως. Γύρισα στο επιτελείο μου κάποια στιγμή, επειδή κάναμε κάποιες αλλαγές. Προφανώς έχουμε επιθέσεις στοχοποίησης απέναντι στους λιγότερο καλούς αμυντικούς, έχουμε επιθέσεις με ρυθμό. Πήραμε καλά σουτ που χάσαμε και φαίνεται πως και οι δύο ομάδες είναι λίγο κάτω στο δεύτερο παιχνίδι της εβδομάδας. Έχουμε και το πρωτάθλημα και εμείς έχουμε και τα επιπλέον ταξίδια».

Για τον Μίτσιτς: «Πολύ σημαντικό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Βάσα επέλεξε εμάς σε ένα καλοκαίρι που είχε πολλές προτάσεις. Επέλεξε την δημιουργία μιας ομάδας από την αρχή. Είναι κάτι που συμβαδίζει με τα δικά μας «πιστεύω». Βρήκαμε τον τρόπο να έχουμε δύο μεγάλα σουτ, μια μεγάλη άμυνα, μια δεύτερη και να είμαστε μέσα στο παιχνίδι».

Για το γεγονός πως η ομάδα του καθυστερεί να μπει στο παρκέ μετά τα τάιμ άουτ: «Μιλάω αρκετά με τους συνεργάτες μου πριν το τάιμ άουτ και ίσως εκεί θα έπρεπε να μειώσουμε τον χρόνο. Δεν θέλω να δείξω ασέβεια. Έχω πει στον διαιτητή να με χτυπήσει και στην πλάτη ότι είναι τα τελευταία 10 δεύτερα. Δεν υπάρχει κανένας σκοπός. Δεν είναι κάποιο mind game».

