Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει στα ψηλά στρώματα της κατάταξης.

Στα 5:51 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον δείκτη του σκορ στο 35-28 υπέρ της Μονακό, ο Κέντρικ Ναν κέρδισε φάουλ από τον Κεβάριους Χέις και στήθηκε στη γραμμή των βολών. Ο Αμερικανός πρώην NBAer έχασε την πρώτη βολή, αστοχώντας έτσι για πρώτη φορά φέτος στη διοργάνωση!

Πριν από τον αποψινό αγώνα στο Μόντε Κάρλο, ο Ναν μετρούσε 20/20 βολές φέτος. Στην πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό, είχε 70/73 (95.8%) και πέρσι είχε 119/138 (86.25%).