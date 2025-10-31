Παναθηναϊκός, Ναν: Αστόχησε για πρώτη φορά φέτος από τη γραμμή των βολών!
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει στα ψηλά στρώματα της κατάταξης.
Στα 5:51 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον δείκτη του σκορ στο 35-28 υπέρ της Μονακό, ο Κέντρικ Ναν κέρδισε φάουλ από τον Κεβάριους Χέις και στήθηκε στη γραμμή των βολών. Ο Αμερικανός πρώην NBAer έχασε την πρώτη βολή, αστοχώντας έτσι για πρώτη φορά φέτος στη διοργάνωση!
Πριν από τον αποψινό αγώνα στο Μόντε Κάρλο, ο Ναν μετρούσε 20/20 βολές φέτος. Στην πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό, είχε 70/73 (95.8%) και πέρσι είχε 119/138 (86.25%).
