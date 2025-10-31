Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκοψε θεαματικά τον Ντάνιελ Τάις στο Μονακό - Παναθηναϊκός.

Η Μονακό υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στο Πριγκιπάτο μετά από το «διπλό» στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, στην αρχή της «διαβολοβδομάδας».

Οι δύο ομάδες μπήκαν με το... μαχαίρι στα δόντια στο ματς με το κόψιμο του Ομέρ Γιούρτσεβεν στον Ντάνιελ Τάις να είναι από τα highlights του πρώτου δεκαλέπτου. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος σέντερ είπε ένα εμφατικό «όχι» στην προσπάθεια του Γερμανού να σκοράρει.