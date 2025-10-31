Μονακό - Παναθηναϊκός: Το μπλοκ του Γιούρτσεβεν στον Τάις (vid)
Η Μονακό υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στο Πριγκιπάτο μετά από το «διπλό» στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, στην αρχή της «διαβολοβδομάδας».
Οι δύο ομάδες μπήκαν με το... μαχαίρι στα δόντια στο ματς με το κόψιμο του Ομέρ Γιούρτσεβεν στον Ντάνιελ Τάις να είναι από τα highlights του πρώτου δεκαλέπτου. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος σέντερ είπε ένα εμφατικό «όχι» στην προσπάθεια του Γερμανού να σκοράρει.
Δείτε το στιγμιότυπο
Getting active above the rim @omeryurtseven77 #MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/OZk0uFw07t— EuroLeague (@EuroLeague) October 31, 2025
