Παναθηναϊκός: Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος, τελευταία στιγμή για Καλαϊτζάκη
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για την όγδοη αγωνιστική της Euroleague, με την οποία θα ολοκληρωθεί μία ακόμη «διαβολοβδομάδα». Το «τριφύλλι» βρίσκεται στο Μόντε Κάρλο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό, την Παρασκευή (31/10, 20:00).
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολούθησε την αποστολή, ωστόσο έκανε ατομικό πρόγραμμα χωρίς να συμμετάσχει στην ομαδική προπόνηση. Ο Έλληνας φόργουορντ παρουσιάζεται αμφίβολος για την αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
Από την άλλη, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έβγαλε μέρος του κανονικού προγράμματος και θα είναι game time decision η συμμετοχή του στο ματς.
