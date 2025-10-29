Ο Σπανούλης άρχισε τα γαλλικά στο ΣΕΦ και τα είπε με Φαλ και Βεζένκοφ: «Ca va?»
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί απόψε, Τετάρτη (29/10, 21:15), τη Μονακό στο ΣΕΦ για την έβδομη αγωνιστική της Euroleague.
Αυτό φυσικά σημαίνει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στο γήπεδο όπου άφησε το στίγμα του ως παίκτης και να βρεθεί με παίκτες τους οποίους είχε κάποτε συμπαίκτες.
Μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα της Μονακό, ο Έλληνας τεχνικός συναντάει γνωστούς του στο φαληρικό στάδιο ενώ μιλάει και γαλλικά με ορισμένους από αυτούς, όπως ο Μουσταφά Φαλ.
Coach came back to Piraeus speaking French 😅#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/Mi850GD1Ly— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) October 29, 2025
