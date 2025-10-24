Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ συμμετείχαν κανονικά στην προθέρμανση της ομάδας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Μπολόνια, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague.

Πέρα από τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ομάδα του Εργκίν Άταμαν, νέοι πονοκέφαλοι είχαν προστεθεί, καθώς οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρούνται από ελαφριά διαστρέμματα και η συμμετοχή τους θα αποφασιζόταν λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα (21:00).

Στο ζέσταμα θα κρινόταν αν είναι σε θέση να αγωνιστούν και εν τέλει συμμετείχαν και οι δύο δείχνοντας πως θα είναι στη διάθεση του Τούρκου κόουτς.