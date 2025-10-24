Παναθηναϊκός: Κανονικά στην προθέρμανση ο Ρογκαβόπουλος και ο Χουάντσο
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Μπολόνια, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague.
Πέρα από τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ομάδα του Εργκίν Άταμαν, νέοι πονοκέφαλοι είχαν προστεθεί, καθώς οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρούνται από ελαφριά διαστρέμματα και η συμμετοχή τους θα αποφασιζόταν λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα (21:00).
Στο ζέσταμα θα κρινόταν αν είναι σε θέση να αγωνιστούν και εν τέλει συμμετείχαν και οι δύο δείχνοντας πως θα είναι στη διάθεση του Τούρκου κόουτς.
☘️🙌 Η είσοδος του Παναθηναϊκού για ζέσταμα με Ρογκαβόπουλο- Χουάντσο.#paobc pic.twitter.com/Pu1EPDUri9— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 24, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.