Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τον Λευτέρη Πετρούνια και τις αναμετρήσεις της Euroleague.

Σήμερα (24/10) ο Λευτέρης Πετρούνιας ετοιμάζεται να διεκδικήσει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να βρίσκεται στον τελικό των κρίκων στην Τζακάρτα. Η προσπάθειά του θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 στις 13:12.

Στις 14:00 ακολουθούν στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube οι Galacticos, με τους Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη να σχολιάζουν τα πάντα μετά τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη. Συνδέσεις με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Τζάμπολ για την 6η αγωνιστική της Euroleague, με τη Βίρτους Μπολόνια να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 21:00. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Nova Sports 4. Λίγο αργότερα (21:30), ακολουθεί το Παρτίζαν-Παρί (Nova Sports start).

Στις 21:45 σειρά έχει η εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου, που θα δείτε live από το Nova Sports prime.

Μετά τη λήξη των σημερινών παιχνιδιών στην Ευρωλίγκα, δείτε στις 23:45 όλο το ρεπορτάζ από τις δύο ελληνικές ομάδες και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor powered by Novibet, στο κανάλι του Gazzetta.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας