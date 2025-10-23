Νέα εξέλιξη στο σίριαλ με πρωταγωνιστή τον Σπένσερ Ντινγουίντι, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου, όπως τουλάχιστον μεταδίδει ο έγκυρος ρεπόρτερ, Ντονάτας Ουρμπόνας!

Το σίριαλ που έχει προκύψει τις τελευταιες με πρωταγωνιστή τον Σπένσερ Ντινγουίντι και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού έχει πλέον ένα επεισόδιο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό! Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του έγκυρου, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο 32χρονος γκαρντ είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου.

Όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος οι Βαυαροί είναι το φαβορί για να φέρουν τον Αμερικανό στην Ευρώπη, καθώς είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την πλευρά του, σενάριο που βλέπει πάρα πολύ ζεστά ο ίδιος ο παίκτης.

Ο λόγος έχει να κάνει με το πολύ δυνατό και αναγνωρίσιμο brand name που διαθέτει στον αθλητισμό της Ευρώπης η Μπάγερν Μονάχου και επιπλέον θέλει να αναλάβει τον απόλυτα πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύνολο του Γκόρντον Χέρμπερτ.

«Ο Γκόρντον Χέρμπερτ είναι γνωστός για το γεγονός ότι μπορεί να φτάσει στο μάξιμουμ γκαρντ κορυφαίου επιπέδου, όπως το απέδειξε και με τον Κάρσεν Έντουαρντς, που τον οδήγησε στην πρώτη θέση των σκόρερ, αλλά και με τον Ντένις Σρέντερ και τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με την εθνική Γερμανίας», αναφέρει επίσης στο ρεπορτάζ του.

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι (1.96) παίζει και στο «1» και στο «2». Στα 32 του χρόνια έχει παίξει για πάνω από μια 10ετία στην λίγκα του NBA, με τις απολαβές του να υπολογίζονται λίγο κάτω από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι μετρά 11 χρόνια παρουσίας στο NBA, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντάλας Μάβερικς και Λος Άντζελες Λέικερς. Η κορυφαία του σεζόν ήρθε το 2019-20, όταν με τους Νετς είχε 20,6 πόντους και 6,8 ασίστ κατά μέσο όρο.