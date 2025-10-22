Πρόβλημα παρουσιάστηκε στην Μπαρτσελόνα καθώς ο Ντάριο Μπριθουέλα τέθηκε εκτός δράσης για το παιχνίδι με την Ζάλγκιρις στο «Palau Blaugrana».

Μειώνονται οι λύσεις της Μπαρτσελόνα στην περιφέρεια ενόψει του αγώνα με την Ζάλγκιρις Κάουνας για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Εκτός από τις απουσίες των Νίκολας Λαπροβίτολα και Χουάν Νούνιεθ, δεν υπολογίζεται ούτε ο Ντάριο Μπριθουέλα.

Ο Ισπανός γκαρντ έχει ενοχλήσεις στο πόδι και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μία εβδομάδα.

Όπερ και σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να χάσει και τα δύο ματς της διαβολοβδομάδας κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (εντός) και Παρτίζαν (εκτός).