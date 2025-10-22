Μπαρτσελόνα: Πρόβλημα με Μπριθουέλα, δεν παίζει με Ζάλγκιρις
Μειώνονται οι λύσεις της Μπαρτσελόνα στην περιφέρεια ενόψει του αγώνα με την Ζάλγκιρις Κάουνας για την 6η αγωνιστική της Euroleague.
Εκτός από τις απουσίες των Νίκολας Λαπροβίτολα και Χουάν Νούνιεθ, δεν υπολογίζεται ούτε ο Ντάριο Μπριθουέλα.
Ο Ισπανός γκαρντ έχει ενοχλήσεις στο πόδι και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μία εβδομάδα.
Όπερ και σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να χάσει και τα δύο ματς της διαβολοβδομάδας κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (εντός) και Παρτίζαν (εκτός).
