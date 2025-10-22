Ο Λούκα Σάμανιτς αποτελεί παρελθόν από τη Μπασκόνια.

Η Μπασκόνια μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι ο Λούκα Σάμανιτς δεν είναι πλέον μέλος της ομάδας, με τις δύο πλευρές να ακολουθούν πλέον ξεχωριστούς... δρόμους ενόψει της συνέχειας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ενημέρωση, ο 25χρονος και η διοίκηση έφτασαν σε συμφωνία ώστε να λυθεί το συμβόλαιο, για προσωπικούς λόγους του παίκτη. Την περασμένη σεζόν ο Κροάτης σέντερ στο επίπεδο της Euroleague μετρούσε κατά μέσο όρο από 9,1 πόντους με 3,2 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 15:12 λεπτά εντός παρκέ. Στα πέντε ματς που πρόλαβε να παίξει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο είχε από 7 πόντους με 2,6 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ.

Η ανακοίνωση της Μπασκόνια

Ο παίκτης Λούκα Σάμανιτς δεν θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος του ρόστερ της Μπασκόνια, καθώς έφτασε σε κοινή συμφωνία με την ομάδα για τη λύση του συμβολαίου του για προσωπικούς λόγους.

Ο σύλλογος τον ευχαριστεί για τη δέσμευση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά την παραμονή του στη Βιτόρια και του εύχεται κάθε επιτυχία στο προσωπικό και επαγγελματικό του μέλλον.