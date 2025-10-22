Μπασκόνια: Τέλος ο Λούκα Σάμανιτς
Η Μπασκόνια μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι ο Λούκα Σάμανιτς δεν είναι πλέον μέλος της ομάδας, με τις δύο πλευρές να ακολουθούν πλέον ξεχωριστούς... δρόμους ενόψει της συνέχειας.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ενημέρωση, ο 25χρονος και η διοίκηση έφτασαν σε συμφωνία ώστε να λυθεί το συμβόλαιο, για προσωπικούς λόγους του παίκτη. Την περασμένη σεζόν ο Κροάτης σέντερ στο επίπεδο της Euroleague μετρούσε κατά μέσο όρο από 9,1 πόντους με 3,2 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 15:12 λεπτά εντός παρκέ. Στα πέντε ματς που πρόλαβε να παίξει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο είχε από 7 πόντους με 2,6 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ.
Η ανακοίνωση της Μπασκόνια
Ο παίκτης Λούκα Σάμανιτς δεν θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος του ρόστερ της Μπασκόνια, καθώς έφτασε σε κοινή συμφωνία με την ομάδα για τη λύση του συμβολαίου του για προσωπικούς λόγους.
Ο σύλλογος τον ευχαριστεί για τη δέσμευση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά την παραμονή του στη Βιτόρια και του εύχεται κάθε επιτυχία στο προσωπικό και επαγγελματικό του μέλλον.
Comunicado oficial: Luka Šamanić https://t.co/GZ3KEuPZlW pic.twitter.com/a8LrIr1VBr— Baskonia (@Baskonia) October 22, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.