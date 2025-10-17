Euroleague: Οι απόντες και οι αμφίβολοι των ματς της Παρασκευής

Δείτε τις αμφίβολους και τους απόντες της βραδιάς στη Euroleague.

Η 5η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται την Παρασκευή 17/10, με το πρόγραμμα να έχει έξι αναμετρήσεις και την εκτός έδρας μάχη του Παναθηναϊκού στην έδρα της Εφές να ξεχωρίζει.

Δείτε αναλυτικά τους απόντες και τους αμφίβολους των αποψινών παιχνιδιών στη Eurolegue

20:00 Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης

Ερυθρός Αστέρας (εκτός οι Μπολομπόι, Κάναν, Κάρτερ, Ντόμπριτς, Γκράχαμ, Πλάβσιτς, Ριβέρο), Ρεάλ (αμφίβολος ο Αμπάλδε).

20:30 Μονακό - Βαλένθια

Μονακό (εκτός ο Μακουντού), Βαλένθια (Εκτός ο Σίμα, αμφίβολος ο Μοντέρο).

20:30 Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR

Εφές (εκτός ο Πουαριέ), Παναθηναϊκός (εκτός οι Λεσόρ και Σαμοντούροβ).

21:00 Βιλερμπάν - Βίρτους Μπολόνια

Bιλερμπάν (εκτός οι Χάρισον και Ερτέλ), Βίρτους (εκτός ο Τσάνκα).

21:45 Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρί (εκτός ο Στίβενς), Χάποελ (εκτός οι Μάνταρ και Καμπόκλο).

21:45 Μπασκόνια - Παρτιζάν

Μπασκόνια (αμφίβολοι οι Χάουαρντ, Κούρουκς και Φόρεστ) Παρτίζαν (εκτός οι Μίλτον και Νάκιτς).