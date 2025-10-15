Δείτε ποιοι παίκτες αναμένεται να απουσιάσουν από τους αποψινούς (15/10) αγώνες της Euroleague.

Η δεύτερη ημέρα της τέταρτης αγωνιστικής της Euroleague έφτασε και το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά πέντε αναμετρήσεις, ανάμεσα σε αυτές και το Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens.

Το «τριφύλλι» δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν, ο οποίος αν όλα πάνε καλά όπως δήλωσε ο Έργκιν Άταμαν, θα επιστρέψει στη δράση.

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 21:15

Ματίας Λεσόρ (εκτός)

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (εκτός)

Κέντρικ Ναν (αμφίβολος)

Σακίλ Χάρισον (εκτός)

Τομά Ερτέλ (εκτός)

Μέλβιν Ατζισά (αμφίβολος)

Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30

Ζαν Μοντέρο (εκτός)

Γιακούμπα Σίμα (εκτός)

Τσάβι Λόπεζ - Αροστέγκι (αμφίβολος)

Μπρούνο Καμπόκλο (εκτός)

Γιαμ Μαντάρ (εκτός)

Κόλιν Μάλκολμ (αμφίβολος)

Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 21:30

Αμπράμο Τσάνκα (εκτός)

Μπράντον Τέιλορ (αμφίβολος)

Γιοάν Μακούντου (εκτός)

Παρί - Μπασκόνια 21:45

Λαμάρ Στίβενς (εκτός)

Τζάστιν Ρόμπινσον (αμφίβολος)

Ροντιόν Κούρουκς (εκτός)

Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 21:45