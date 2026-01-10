Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα και πήρε άνετα το «διπλό» με 86-54.

Στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 13ης Αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών ο Παναθηναϊκός της Σελέν Ερντέμ επικράτησε άνετα εκτός έδρας με 86-54 επί του ΠΑΣ Γιάννινα.

Από το πρώτο δεκάλεπτο κιόλας η διαφορά είχε ξεπεράσει τους 20 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να κάνει περίπατο και να φτάνει στη νίκη απέναντι στον Άγιαξ της Ηπείρου.

Για τον Παναθηναϊκό η Ιωάννα Κριμίλη είχε 21 πόντους (7/11 τρ.), ενώ η Αρτεμις Σπανού τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους.

Για τον γηπεδούχο ΠΑΣ Γιάννινα η Κατερίνα Μαρίνη είχε 15 πόντους (2/5 τρ.) και η Ντίνα Σαρηγιαννίδου 14 (1/3 τρ.).

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 54-86

Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Ντόγκας-Κανελλόπουλος

Δεκάλεπτα: 6-26, 20-51, 39-66, 54-86

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκρελ 5, Μούγιοβιτς 2, Σαρηγιαννίδου 14(1), Μαρίνη 15(2), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 12(1), Σίγκλετον 6.

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Σταμολάμπρου 5(1), Κωτούλα, Μπράουν 13(2), Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 2, Σπανού 16, Πολυμένη 7(1), Βίτολα 6, Κριμίλη 21(7), Χατζηγιακουμή 6(1), Πρινς 10.

Κυριακή 11/1

Γ. Γεννηματάς 13.00 Πρωτέας Β.-Ανόρθωσις Βόλου Τεφτίκης-Νάστος-Κονταξάκης (Παπάντος)

Δ. Καλτσάς 13.30 Αθηναϊκός Qualco-ΠΑΟΚ Σκουλαρίκης-Ναστούλης-Παπαδάκη (Σαμαρτζή)

Αγγ. Ζούπας 14.00 Αμύντας-Παναθλητικός Λεβεντάκος-Λιαρομμάτης-Τσουρή (Παλάτος) (ΕΡΤ Sports4)

Κοιλάδας 17.00 Πανσερραϊκός-Ιωνία Αθανασιάδης-Γιαννούλης-Αβραμίδου (Δρακίογλου)

Ρεπό: Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

1) Παναθηναϊκός 23 1061-773 288

2) Αθηναϊκός Qualco 21 892-659 233

3) Ολυμπιακός 20 958-795 163

4) ΠΑΣ Γιάννινα 18 815-902 -87

5) Πανσερραϊκός 17 768-761 7

6) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 16 805-832 -27

7) Πρωτέας Βούλας 15 811-874 -63

8) Παναθλητικός 14 716-780 -64

9) ΠΑΟΚ 14 800-919 -119

10) Αμύντας 13 745-848 -103

11) Ανόρθωση Βόλου 12 702-930 -228

*Παναθηναϊκός και ΠΑΣ Γιάννινα έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.