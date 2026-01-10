Α1 Γυναικών: Παναθηναϊκός περίπατος στα Γιάννενα
Στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 13ης Αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών ο Παναθηναϊκός της Σελέν Ερντέμ επικράτησε άνετα εκτός έδρας με 86-54 επί του ΠΑΣ Γιάννινα.
Από το πρώτο δεκάλεπτο κιόλας η διαφορά είχε ξεπεράσει τους 20 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να κάνει περίπατο και να φτάνει στη νίκη απέναντι στον Άγιαξ της Ηπείρου.
Για τον Παναθηναϊκό η Ιωάννα Κριμίλη είχε 21 πόντους (7/11 τρ.), ενώ η Αρτεμις Σπανού τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους.
Για τον γηπεδούχο ΠΑΣ Γιάννινα η Κατερίνα Μαρίνη είχε 15 πόντους (2/5 τρ.) και η Ντίνα Σαρηγιαννίδου 14 (1/3 τρ.).
ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 54-86
Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Ντόγκας-Κανελλόπουλος
Δεκάλεπτα: 6-26, 20-51, 39-66, 54-86
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκρελ 5, Μούγιοβιτς 2, Σαρηγιαννίδου 14(1), Μαρίνη 15(2), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 12(1), Σίγκλετον 6.
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Σταμολάμπρου 5(1), Κωτούλα, Μπράουν 13(2), Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 2, Σπανού 16, Πολυμένη 7(1), Βίτολα 6, Κριμίλη 21(7), Χατζηγιακουμή 6(1), Πρινς 10.
Κυριακή 11/1
Γ. Γεννηματάς 13.00 Πρωτέας Β.-Ανόρθωσις Βόλου Τεφτίκης-Νάστος-Κονταξάκης (Παπάντος)
Δ. Καλτσάς 13.30 Αθηναϊκός Qualco-ΠΑΟΚ Σκουλαρίκης-Ναστούλης-Παπαδάκη (Σαμαρτζή)
Αγγ. Ζούπας 14.00 Αμύντας-Παναθλητικός Λεβεντάκος-Λιαρομμάτης-Τσουρή (Παλάτος) (ΕΡΤ Sports4)
Κοιλάδας 17.00 Πανσερραϊκός-Ιωνία Αθανασιάδης-Γιαννούλης-Αβραμίδου (Δρακίογλου)
Ρεπό: Ολυμπιακός
Η βαθμολογία
1) Παναθηναϊκός 23 1061-773 288
2) Αθηναϊκός Qualco 21 892-659 233
3) Ολυμπιακός 20 958-795 163
4) ΠΑΣ Γιάννινα 18 815-902 -87
5) Πανσερραϊκός 17 768-761 7
6) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 16 805-832 -27
7) Πρωτέας Βούλας 15 811-874 -63
8) Παναθλητικός 14 716-780 -64
9) ΠΑΟΚ 14 800-919 -119
10) Αμύντας 13 745-848 -103
11) Ανόρθωση Βόλου 12 702-930 -228
*Παναθηναϊκός και ΠΑΣ Γιάννινα έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.
