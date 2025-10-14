Ολυμπιακός - Εφές: Εντυπωσιακός Ντόρσεϊ με 11 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκίνησε με το πόδι στο... γκάζι στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Εφές.
Συνεχίζει το ρεσιτάλ του τη φετινή σεζόν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο περιφερειακός του Ολυμπιακού έχει κέφια στο ξεκίνημα του ματς κόντρα στην Εφές. Ο Ντόρσεϊ μέτρησε 11 πόντους, 3/4 τρίποντα και 1/1 δίποντο στην πρώτη περίοδο, οδηγώντας την ομάδα του.
Ο Κοκόσκοφ και οι παίκτες του δεν βρήκαν τρόπο να τον περιορίσουν και εκείνος τους έκανε ζημιά. Επιπλέον ο γκαρντ των γηπεδούχων συγκέντρωσε 10 στην αξιολόγηση στα πρώτα 10 λεπτά.
