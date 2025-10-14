Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκίνησε με το πόδι στο... γκάζι στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Εφές.

Συνεχίζει το ρεσιτάλ του τη φετινή σεζόν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο περιφερειακός του Ολυμπιακού έχει κέφια στο ξεκίνημα του ματς κόντρα στην Εφές. Ο Ντόρσεϊ μέτρησε 11 πόντους, 3/4 τρίποντα και 1/1 δίποντο στην πρώτη περίοδο, οδηγώντας την ομάδα του.

Ο Κοκόσκοφ και οι παίκτες του δεν βρήκαν τρόπο να τον περιορίσουν και εκείνος τους έκανε ζημιά. Επιπλέον ο γκαρντ των γηπεδούχων συγκέντρωσε 10 στην αξιολόγηση στα πρώτα 10 λεπτά.