Δείτε αναλυτικά τις 12άδες του Ολυμπιακού και της Εφές ενόψει της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές στην 4η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Πειραιώτες να έχουν τα γνωστά τους προβλήματα.

Ο Εβάν Φουρνιέ έχει τεθεί εκτός και από την αποψινή αναμέτρηση, όπως εκτός παραμένουν οι Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ αλλά και ο Κίναν Έβανς.

Με την Εφές από την πλευρά της να μην έχει τον Βενσάν Πουαριέ από την αρχή της σεζόν, αλλά τον Πι Τζέι Ντοζίερ να έχει επιστρέψει από την περασμένη αγωνιστική.

Οι 12άδες του Ολυμπιακός - Εφές

Ολυμπιακός: Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ.

Εφές: Λάρκιν, Μπομπουά, Χαζέρ, Λόιντ, Γουάιλερ Μπαμπ, Παπαγιάννης, Κορντινιέ, Σμιτς, Ντοζίερ, Σουίντερ, Οσμανί, Τζόουνς