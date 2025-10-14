Φιλαθλητικός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή Άρης: Αυτές είναι οι 4 επιλογές που έχει ο Αντετοκούνμπο

Αυτές είναι οι ομάδες που ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη συνέντευξή του, όταν μίλησε για το τέλος της καριέρας του, μετά το NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο Greek Freak μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη πιθανότητα επιστροφής του στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι δεν θέλει να τελειώσει την καριέρα του στις ΗΠΑ αλλά στη χώρα μας.

Μάλιστα, ο ίδιος ξεχώρισε μερικές από τις ομάδες που μπορεί να αποτελέσουν επιλογές του.

Συγκεκριμένα, για το αν θα παίξει ξανά στην Ελλάδα ανέφερε: «Είμαι 30 χρονών, μέχρι τα 36-38 μπορώ να παίξω στο NBA. Θα ήθελα να κλείσω σε ελληνική ομάδα την καριέρα μου. Δε θέλω να ζήσω στην Αμερική, θα γυρίσω πίσω. Θα μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου εδώ, είτε λέγεται Φιλαθλητικός, είτε Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Άρη, δε λέω τις ομάδες τώρα. Θα μπορούσα σίγουρα».