Δεν γινόταν να λείπει από την κορυφή του Top 10 της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague το game-winner του Κέντρικ Ναν απέναντι στην Μπασκόνια.

Το φινάλε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με αντίπαλο τη Μπασκόνια στη Βιτόρια ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Ενώ όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα πάει στην παράταση, ο Κέντρικ Ναν έκανε το... θαύμα του.

Ο Αμερικανός παικταράς ήταν ο ήρωας που χρειαζόταν το τριφύλλι για να «σπάσει» την κατάρα των τελευταίων 8 ετών στη Βιτόρια. Συγκεκριμένα, πήρε τη μπάλα με 4.4'' να απομένουν, «χόρεψε» τον αντίπαλό του και ευστόχησε σε ένα μεγάλο σουτ που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό και διαμόρφωσε το τελικό 84-86.

Αυτό το καλάθι δεν γινόταν να λείπει από την κορυφή του Top 10 της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague.