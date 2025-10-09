Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Χολμς... out με 5 φάουλ
Ο Ρισόν Χολμς δεν πρόλαβε να αγωνιστεί πολύ απέναντι στην Μπασκόνια, με τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού να αποβάλλεται σε μόλις 13:45!
Ο Ρισόν Χολμς δεν πρόλαβε να κάνει το κάτι παραπάνω για τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Μπασκόνια, καθώς τα φάουλ του στέρησαν αυτή την δυνατότητα.
Ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναίκού αγωνίστηκε για λιγότερο από 14' (13:45 συγκεκριμένα), έχοντας 4 πόντους με 2/4 εντός παιδιάς, 0/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 λάθος και 5 προσωπικά φάουλ, με την αξιολόγησή του να είναι στο -2.
