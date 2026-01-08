Γιασικεβίτσιους για Χέιζ-Ντέιβις: «Θα συνεχίσει να χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο μέχρι να τον σπάσει»!

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σχολίασε το στάτους του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο ΝΒΑ και τον περιορισμένο ρόλο του στους Φοίνιξ Σανς.

Η περίπτωση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήρθε στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξετάζει την ενεργοποίηση μιας μεταγραφικής «βόμβας», έχοντας στρέψει το ενδιαφέρον του στον MVP του περσινού Final Four και πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Χέιζ-Ντέιβις δεν φαίνεται να υπολογίζεται από τον προπονητή των Φοίνιξ Σανς, Τζόρνταν Οτ. Κάτι που αποτυπώνεται στον χρόνο συμμετοχής του καθώς σε 22 παιχνίδια έχει κατά μέσο όρο 8 λεπτά με μολις 1.4 πόντους και 1.3 ριμπάουντ. Από την πλευρά του, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε στο BasketNews για τον πρώην παίκτη του. Ο Σάρας παραδέχθηκε ότι ο Χέιζ-Ντέιβις γνώριζε την κατάσταση όταν αποφάσισε να μετακομίσει στο Φοίνιξ.

«Ήξερε πού πήγαινε και ότι ο ρόλος του θα ήταν μικρότερος», είπε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε. Ξεκαθάρισε, όμως, πως ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να καθιερωθεί και θα συνεχίσει να πιέζει μέχρι να κερδίσει μια ουσιαστική θέση στο rotation των «Ήλιων».

«Θα συνεχίσει να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο μέχρι να τον σπάσει! Έτσι πέτυχε ό,τι πέτυχε στην Ευρώπη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λιθουανός προπονητής, δίνοντας έμφαση στη νοοτροπία και την επιμονή του Αμερικανού. Με τις φήμες για πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη να κυκλοφορούν και τον Χέιζ-Ντέιβις να εξακολουθεί να κυνηγά το όνειρο του ΝΒΑ, ο Γιασικεβίτσιους έστειλε ένα απλό μήνυμα: «Υπομονή. Αλλά ξέρω πώς είναι ο Νάιτζελ».