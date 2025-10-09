Τρομερός φίλαθλος της Μπασκόνια: Ζήτησε τη φανέλα του Χουάντσο ώστε να τη φορέσει φίλος του στον γάμο του

Ένας φίλος της Μπασκόνια ζήτησε τη φανέλα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ώστε να τη φορέσει φίλος του όταν θα παντρεύεται!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Μπασκόνια στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague. Πέρα από το χειροκρότημα του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ένας ακόμη παίκτης του «τριφυλλιού» φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα συμπαθής στους Ισπανούς φιλάθλους.

Ο λόγος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Μάλιστα, όπως φαίνεται μέσα από τις φωτογραφίες, φίλαθλοι της Μπασκόνια ζήτησαν τη φανέλα του Ισπανού φόργουορντ για έναν ιδιαίτερο λόγο.

«Ο φίλος μου παντρεύεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν του δώσεις τη φανέλα σου, θα τη φορέσει στην εκκλησία».

