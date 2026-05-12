Η «άσεμνη» χειρονομία των Ραφίνια και Μαρτίν σε οπαδό της Ρεάλ Μαδρίτης (vid)

Οι Ραφίνια και Ζεράρ Μαρτίν έδειξαν τα... μεσαία τους δάχτυλα σε οπαδό της Ρεάλ Μαδρίτης, κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα παρέμεινε στο θρόνο της για ακόμη μία χρόνια, καθώς η νίκη με 2-0 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης τη Κυριακή (10/05) ήταν αρκετή για να της εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο της La Liga, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι «Μπλαουγκράνα» γιόρτασαν τον θρίαμβό τους με μια παρέλαση με ανοιχτά λεωφορεία στην πόλη της Βαρκελώνης, το απόγευμα της Δευτέρας (11/05) και φυσικά δεν έλειψαν και τα ευτράπελα.

Αναλυτικότερα, σε κάποιο σημείο της διαδρομής, ένας οπαδός των «μερένχες» εμφανίστηκε σε ένα κοντινό μπαλκόνι, κρατώντας ψηλά μια φανέλα της ομάδας του, τη στιγμή που περνούσε από κάτω το λεωφορείο των Καταλανών.

Ο Ραφίνια και ο Ζεράρ Μαρτίν αποφάσισαν να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την «πρόκληση», σηκώνοντας και οι δύο το μεσαίο τους δάχτυλο εναντίον του.

throwing up a shirt from a club that had support of dictators that also supported the invasion of the flag tied to ur balcony.

Η στιγμή τράβηξε γρήγορα την προσοχή των υπολοίπων μέσα και γύρω από το λεωφορείο, με παίκτες και οπαδούς να συμμετέχουν σε αυτόν τον άτυπο «διάλογο», φωνάζοντας το γνωστό σύνθημα «Όποιος δεν πηδάει είναι Μαδριλένος».