Καλαϊτζάκης: «Δεν δικαιούμαστε να χάνουμε με τέτοιο τρόπο, ειδικά εδώ μέσα»

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης παραδέχθηκε μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα πως δεν υπάρχει δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό, μιλώντας για την κακή εμφάνιση των «πράσινων».

Η Μπαρτσελόνα έφυγε με το «διπλό» από την TELEKOM CENTER Athens και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ανέφερε στην κάμερα της NOVA: «Δεν δικαιούμαστε να χάνουμε με τέτοιο τρόπο, ειδικά εδώ μέσα. Από κάποιες ήττες πρέπει να κρατήσουμε κάποια θετικά στοιχεία. Θα μας βάλει όλο το ματς όπως συνηθίζει. Είναι πολύ νωρίς, αλλά αν θέλουμε να είμαστε σκληροί με τον εαυτό μας, τίποτα δεν είναι δικαιολογία. Εχουμε αρκετούς νέους παίκτες, δεν έχουμε κάνει αρκετές προπονήσεις. Κάναμε μια πολύ κακή εμφάνιση και η Μπαρτσελόνα μας κέρδισε».

Ο Καλαϊτζάκης ρωτήθηκε για το γεγονός ότι ο Ναν πέρασε νωρίς στον πάγκο με δύο φάουλ: «Δε θέλω να μιλήσω για τη διαιτησία. Όταν βγαίνει ο καλύτερός μας παίκτης εκτός , πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι στον πάγκο και να δίνουμε το κάτι παραπάνω. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Τα κάναμε όλα λάθος και πάμε μέσα στην Μπασκόνια να πάρουμε τη νίκη».

Σε ερώτηση για τους 103 πόντους παθητικό των «πράσινων», είπε: «Ημασταν πολύ νωθροί και χαλαροί. Χαναμε τα ριμπάουντ, δεν πιέζαμε, δε βάλαμε και τον κόσμο στο ματς. Δεν κάναμε τίποτα σωστά, δεν προετοιμαστήκαμε καλά και δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Πρέπει πίσω να μασάμε σίδερα και να ξεκινάμε από εκεί, δε σημαίνει ότι επειδή έχουμε παιδιά με ταλέντο θα κερδίζουμε μόνο από την επίθεση. Κανένα παιχνίδι δε θεωρούμε δεδομένο. Ο κόσμος αναγνωρίζει την προσπάθειά μας τα δύο τελευταία χρόνια, θέλουμε και φέτος να πάμε ψηλά. Κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά και να γινόμαστε καλύτεροι. Σε λίγο καιρό θα δουν όλοι από τι είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα».