Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πού θα δείτε το ματς της Euroleague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα
Συνεχίζεται και σήμερα (3/10) η δράση στη Euroleague, με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα στο κλειστό του ΟΑΚΑ να ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας. Οι Πράσινοι υποδέχονται τους Μπλαουγκράνα στις 21:15 σε μετάδοση από τη Nova Sports Prime.
Νωρίτερα, στις 20:00, η Ζάλγκιρις φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 4) και στις 21:00 η Βιλερμπάν παίζει εντός έδρας με την Μπασκόνια (Nova Sports 2). Στις 21:30, η Βαλένθια υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 6). Τέλος, στις 22:30, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κοντράρεται με την Παρί (Nova Sports 4).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε (20:00, Nova Sports 4)
- Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ (20:30, Nova Sports 5)
- Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα (21:15, Nova Sports Prime)
- Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια (21:30, Nova Sports 6)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:30, Nova Sports 4)
