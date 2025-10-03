Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα παιχνίδια της Παρασκευής (3/10) για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Συνεχίζεται και σήμερα (3/10) η δράση στη Euroleague, με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα στο κλειστό του ΟΑΚΑ να ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας. Οι Πράσινοι υποδέχονται τους Μπλαουγκράνα στις 21:15 σε μετάδοση από τη Nova Sports Prime.

Νωρίτερα, στις 20:00, η Ζάλγκιρις φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 4) και στις 21:00 η Βιλερμπάν παίζει εντός έδρας με την Μπασκόνια (Nova Sports 2). Στις 21:30, η Βαλένθια υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 6). Τέλος, στις 22:30, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κοντράρεται με την Παρί (Nova Sports 4).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας