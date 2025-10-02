Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων της ημέρας στη Euroleague (2/10), με τον Ολυμπιακό να τίθεται αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σήμερα (2/10) στη Μαδρίτη, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Ρεάλ για να κάνει το 2/2 στη Euroleague. Τζάμπολ στις 21:45, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports 4.

Λίγο νωρίτερα (21:00), η Παρτίζαν υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο Βελιγράδι (Nova Sports 4) και την ίδια ώρα η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 5.

Οι αναμετρήσεις της ημέρας στη Euroleague