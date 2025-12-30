Αποθέωση Γουόρντ για Μπαρτζώκα: «Μπορώ να περάσω έναν τοίχο γι' αυτόν και υπάρχει λόγος»

Ο Τάισον Γουόρντ μίλησε στους Euroinsiders και στάθηκε στην απόφαση του να έρθει στον Ολυμπιακό.

Μια μεγάλη συνέντευξη στους Euroinsiders παραχώρησε ο Τάισον Γουόρντ και στάθηκε μεταξύ άλλων στην απόφαση του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Επίσης σε ερώτηση που δέχτηκε όσον αφορά τον δυσκολότερο αντίπαλο, η απάντησή του ήταν ξεχωριστή και δεν ανέφερε τον Κέντρικ Ναν, όπως οι περισσότεροι, αλλά τον Μάρκο Γκούντουριτς.

Αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και στον τρόπο που τον προσέγγισαν οι άνθρωποι των Πειραιωτών, τον οποίο εκτίμησε πολύ.

Για την απόφαση να πάει στον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζώκα, είπε: «Συζητήσαμε αρκετά στο τέλος της περασμένης σεζόν. Έπρεπε να πάρω την απόφαση για το που θα πάω. Έβαλε σε προτεραιότητα αυτό που ήταν το καλύτερο για μένα. Δεν έχει να κάνει με τα λεφτά. Ήθελα να πάω εκει που θα ήταν το καλύτερο για μένα. Αυτό το μέρος ήταν για μένα. Ο τρόπος που παίζει η ομάδα, ο προπονητής. Βλέπεις ότι νοιάζεται. Αν δω ότι νοιάζεσαι για μένα, θα περάσω μέσα από τοίχο για σένα.

Αν δω ότι δεν νοιάζεσαι πως θα δουλέψω σκληρά; Η ενέργεια ήταν εκεί (για τον Ολυμπιακό). Και αυτό σεβάστηκα στην κατάσταση. Μου είπαν τι θα κάνω, πως θα ταιριάξω στην ομάδα. Είμαι τύπος που θέλω να ξέρω τι θα συμβεί. Αν έρθω και είναι να κερδίσω μια θέση, άσε με να το ξέρω. Αυτό που εκτίμησα ήταν η ειλικρινής επικοινωνία».