Η Euroleague άρχισε, τα ματς της Μπασκόνια εντός ήρθαν στο επίκεντρο λόγω Ολυμπιακού και η γνωστή φίλαθλος της ομάδας δίνει και πάλι το «παρών».

Μία από τις πιο δυσάρεστες εμπειρίες που μπορεί να έχει ένας τηλεθεατής των εντός έδρας αγώνων της Μπασκόνια είναι οι... άναρθρες κραυγές που περνούν την ώρα της μετάδοσης από τη γνωστή πλέον οπαδό της ομάδας της Βιτόρια.

Κάτι τέτοιο συνέβη και στο ματς της πρεμιέρας κόντρα στον Ολυμπιακό, με τις διαμαρτυρίες της και ό,τι άλλο μπορεί να λέει κατά τη διάρκεια του χαμού της αναμέτρησης να περνούν από το μικρόφωνο.

Η παρουσία της έγινε αντιληπτή, αλλά επιβεβαιώθηκε και με τον πλέον πειστικό τρόπο, αφού ο δημοσιογράφος που μετέδιδε την αναμέτρηση για τη συνδρομητική τηλεόραση, Χρήστος Καούρης, διαβεβαίωσε ότι είναι και φέτος στις εξέδρες της «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα».

Η ανάρτηση του Χρήστου Καούρη: