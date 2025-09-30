Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Η ενοχλητική φίλαθλος των γηπεδούχων ήταν και πάλι εκεί
Μία από τις πιο δυσάρεστες εμπειρίες που μπορεί να έχει ένας τηλεθεατής των εντός έδρας αγώνων της Μπασκόνια είναι οι... άναρθρες κραυγές που περνούν την ώρα της μετάδοσης από τη γνωστή πλέον οπαδό της ομάδας της Βιτόρια.
Κάτι τέτοιο συνέβη και στο ματς της πρεμιέρας κόντρα στον Ολυμπιακό, με τις διαμαρτυρίες της και ό,τι άλλο μπορεί να λέει κατά τη διάρκεια του χαμού της αναμέτρησης να περνούν από το μικρόφωνο.
Η παρουσία της έγινε αντιληπτή, αλλά επιβεβαιώθηκε και με τον πλέον πειστικό τρόπο, αφού ο δημοσιογράφος που μετέδιδε την αναμέτρηση για τη συνδρομητική τηλεόραση, Χρήστος Καούρης, διαβεβαίωσε ότι είναι και φέτος στις εξέδρες της «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα».
Η ανάρτηση του Χρήστου Καούρη:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.