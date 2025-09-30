Ο Hoopfellas στο παρκέ του Gazz Floor: Το σχόλιο του για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη και η πρόβλεψη για το Final Four Οκτωβρίου
Δείτε όσα είπε ο Hoopfellas στην εκπομπή του Gazzetta, το Gazz Floor για τους αιώνιους και τον Άρη.
Στο παρκέ του Gazz Floor βρέθηκε ο Hoopfellas και μίλησε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Άρη, ενώ έκανε και τις προβλέψεις του. Δείτε όσα είπε από το 8:10 και μετά!
