Ο Hoopfellas στο παρκέ του Gazz Floor: Το σχόλιο του για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη και η πρόβλεψη για το Final Four Οκτωβρίου

Δείτε όσα είπε ο Hoopfellas στην εκπομπή του Gazzetta, το Gazz Floor για τους αιώνιους και τον Άρη.

Στο παρκέ του Gazz Floor βρέθηκε ο Hoopfellas και μίλησε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Άρη, ενώ έκανε και τις προβλέψεις του. Δείτε όσα είπε από το 8:10 και μετά!