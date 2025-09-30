Παναθηναϊκός: Ο Σορτς συναντήθηκε με τον πρώην συμπαίκτη του στην Παρί, Λεόν Κράτσερ (vid)
Η Euroleague έφτασε. Λίγες ώρες απομένουν πλέον ώστε να δοθεί το πρώτο τζάμπολ στη νέα αγωνιστική περίοδο, αυτή του 2025-26. Μεταξύ άλλων, ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται ώστε να υποδεχτεί τη Μπάγερν Μονάχου, απόψε (30/9) στις 21:15.
Στους χώρους του Telekom Center Athens βρέθηκαν δύο από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των δύο σημερινών αντιπάλων. Συγκεκριμένα ο Τι Τζέι Σορτς αλλά του «τριφυλλιού» αλλά και ο Λέον Κράτσερ των Γερμανών.
Οι δύο τους συναντήθηκαν και τα είπαν σε καλό κλίμα, αφού την περασμένη χρονιά ήταν συμπαίκτες, παίζοντας μαζί φορώντας τη φανέλα της Παρί.
Η συνάντηση του Σορτς με τον Κράτσερ
All love between these two guys ♥️💚#FCBB #WeBallTogether | @Paobcgr @EuroLeague @ParisBasketball | @LeonKratzer @TjShorts5 pic.twitter.com/O3JDdHX8Od— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) September 30, 2025
