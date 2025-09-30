Ο Τι Τζέι Σορτς και ο Λεόν Κράτσερ, συμπαίκτες στην Παρί, συναντήθηκαν στο Telekom Center Athens λίγο πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μπάγερν Μονάχου.

Η Euroleague έφτασε. Λίγες ώρες απομένουν πλέον ώστε να δοθεί το πρώτο τζάμπολ στη νέα αγωνιστική περίοδο, αυτή του 2025-26. Μεταξύ άλλων, ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται ώστε να υποδεχτεί τη Μπάγερν Μονάχου, απόψε (30/9) στις 21:15.

Στους χώρους του Telekom Center Athens βρέθηκαν δύο από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των δύο σημερινών αντιπάλων. Συγκεκριμένα ο Τι Τζέι Σορτς αλλά του «τριφυλλιού» αλλά και ο Λέον Κράτσερ των Γερμανών.

Οι δύο τους συναντήθηκαν και τα είπαν σε καλό κλίμα, αφού την περασμένη χρονιά ήταν συμπαίκτες, παίζοντας μαζί φορώντας τη φανέλα της Παρί.