Αυτά είναι τα μεγάλα ντέρμπι που θα παρακολουθήσουμε τη νέα σεζόν στην Euroleague.

Το καλοκαίρι πέρασε. Ο Σεπτέμβριος έφτασε στο τέλος του και η ώρα για την έναρξη της Euroleague έφτασε. Η περίοδος λοιπόν όπου το χαρακτηριστικό «devotion devotion» θα ακουστεί ξανά είναι εδώ και όπως τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τη νέα σεζόν, η «μάχη» για την κατάκτηση της κορυφής αναμένεται να είναι εντυπωσιακή.

Αυτή τη σεζόν μάλιστα, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε αυτόν τον... μαραθώνιο συνολικά 20 ομάδες. Άλλες σταθερές από τα προηγούμενα έτη, άλλες που επέστρεψαν και άλλες που θα πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους.

Το Gazzetta βλέπει τον πίνακα με τις ομάδες και ξεχωρίζει τα ντέρμπι τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν αγώνες «ορόσημα» μέσα στην αγωνιστική περίοδο.

Το ντέρμπι των «Αιωνίων»

Είναι γεγονός ότι σε οποιοδήποτε άθλημα και αν συναντηθεί ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, η μεταξύ τους κόντρα πάντα θα έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Αυτό φυσικά ισχύει και όταν η μεταξύ τους κόντρα αφορά την Euroleague, με κυριολεκτικά εκατομμύρια φίλους του μπάσκετ από ολόκληρη την Ευρώπη να περιμένουν με ιδιαίτερη προσμονή τα παιχνίδια ανάμεσα στους «πράσινους» και τους «ερυθρόλευκους».

Την περασμένη σεζόν οι δύο τους αναμετρήθηκαν τρεις φορές στο επίπεδο της Euroleague, με τελευταία εκείνη στο παιχνίδι της τρίτης θέσης στο Final Four του Άμπου Ντάμπι. Εκεί ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 97-93.

Νωρίτερα μέσα στη σεζόν, ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού με 94-89 ενώ στα μέσα Μαρτίου είχε πάρει ξανά τη νίκη, οριακά με 76-74.

Τη νέα σεζόν, το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι είναι με την αλλαγή του έτους, συγκεκριμένα στις 2 Ιανουαρίου του 2026, στο Telekom Center Athens και τη 19η αγωνιστική. Το επόμενο είναι στις 6 Μαρτίου για την 30ή αγωνιστική στο ΣΕΦ.

Από το 2000 και έπειτα, ο Ολυμπιακός μετράει περισσότερες νίκες, με τη μεταξύ τους παράδοση να είναι στο 16-7 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Το «Ελ Κλάσικο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα είναι δύο ομάδες οι οποίες αποτελούν εμβληματικά brands όχι μόνο για το μπάσκετ αλλά γενικότερα για τον παγκόσμιο αθλητισμό. Οι δύο τους αποτελούν εδώ και χρόνια τους μεγαλύτερους πρεσβευτές του ισπανικού μπάσκετ στην Euroleague.

Στη μεταξύ τους κόντρα από το 2000 και ύστερα -πάντα στο επίπεδο της Euroleague-, η «Βασίλισσα» έχει ελάχιστα το προβάδισμα, μετρώντας 20 νίκες αντί 18 της Μπαρτσελόνα.

Αυτό το προβάδισμα μάλιστα το πήρε πέρυσι καθώς η Ρεάλ είχε καταφέρει να πάρει στον πρώτο γύρο το «διπλό» με 97-90 ενώ στη Μαδρίτη επικράτησε με 96-91.

Την περίοδο του 2025-26, το πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι είναι προγραμματισμένο για τις 7 Νοεμβρίου και την 9η αγωνιστική στη Βαρκελώνη, ενώ στον επόμενο γύρο θα βρεθούν αντίπαλοι στις 16 Ιανουαρίου του 2026 για την 22η αγωνιστική.

Το ντέρμπι που χωρίζει το Βελιγράδι στη μέση

Το Βελιγράδι είναι μία από τις λίγες πόλεις όπου έχει δύο ομάδες του να βρίσκονται στην Euroleague. Το ντέρμπι δε, ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα, είναι και αυτό ένα από τα παιχνίδια όπου εκατομμύρια φίλοι του μπάσκετ περιμένουν με ιδιαίτερη προσμονή κάθε φορά καθώς η ένταση και το πάθος δημιουργούν μία εντυπωσιακή και αρκετές φορές... εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Από το 2000 και ύστερα, οι δύο τους έχουν βρεθεί αντίπαλοι έξι φορές με την απόλυτη ισορροπία να επικρατεί αφού αμφότεροι μετρούν από τρεις νίκες.

Την περασμένη σεζόν, στο πρώτο ντέρμπι νικήτρια είχε βγει η Παρτίζαν με 89-77 ενώ στο δεύτερο ο Ερυθρός Αστέρας με 73-77.

Οι φίλαθλοι των δύο συλλόγων μετράνε αντίστροφα για τα επόμενα μεταξύ τους παιχνίδια στην Euroleague. Η αρχή θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου, όπου στη 15η αγωνιστική η Παρτίζαν θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα ενώ θα βρεθούν ξανά αντίπαλοι στις 2 Απριλίου για την 35η αγωνιστική.

Το ντέρμπι του Βοσπόρου

Στις ακτές του Βοσπόρου, εκεί όπου η Ασία και η Ευρώπη χωρίζονται από ένα λεπτό κομμάτι θάλασσας, υπάρχουν δύο ομάδες που έχουν προσφέρει μεγάλες και ιστορικές στιγμές κατά την παρουσία τους στην Euroleague. Από τη μία πλευρά η Φενέρμπαχτσε και από την άλλη η Αναντολού Εφές.

Από το 2000 και ύστερα, στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν συναντηθεί 24 φορές. Μέσα σε αυτές, η «προϊστορία» ανήκει με διαφορά στη Φενέρμπαχτσε, η οποία μετράει 18 νίκες αντί 8 των Εφές. Την περασμένη σεζόν, η Φενέρ είχε το πάνω χέρι έχοντας πάρει αρχικά το «διπλό» με 83-78 και έχοντας επικρατήσει στη συνέχεια με 84-76.

Για τη νέα σεζόν, το πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι είναι προγραμματισμένο για την έκτη αγωνιστική (24/10) στην έδρα της Εφές ενώ στον δεύτερο γύρο θα βρεθούν η μία στον δρόμο της άλλης στις 29/1 του 2026 για την 25η αγωνιστική.

Η ιταλική φινέτσα

Η Αρμάνι Μιλάνο και η Βίρτους Μπολόνια είναι οι δύο πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του ιταλικού πρωταθλήματος. Αμφότερες τα τελευταία χρόνια εκπροσωπούν το ιταλικό μπάσκετ στην Euroleague, παράλληλα με τις «μάχες» τους για τους εγχώριους τίτλους.

Όπως και με το ντέρμπι των «αιωνίων», η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη νέα σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 2 Ιανουαρίου του 2026 στη Μπολόνια. Στη συνέχεια οι δύο τους θα βρεθούν ξανά αντίπαλοι στις 26 Μαρτίου για την 34η αγωνιστική στο Μιλάνο.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, νικητές αναδείχθηκαν οι γηπεδούχοι, με τις δύο πλευρές να έχουν από μία νίκη. Αρχικά η Αρμάνι με 99-90 και στη συνέχεια η Βίρτους στις αρχές του Απριλίου με 90-70.

Από το 2000 και ύστερα οι δύο τους έχουν βρεθεί αντίπαλοι σε επίπεδο Euroleague μόλις έξι φορές, με τη Βίρτους να έχει το 4-2 υπέρ της.