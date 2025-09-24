Ο Ολυμπιακός μέσα από ένα σύντομο βίντεο παρουσίασε τα παρασκήνια από τη media day ενόψει της νέας σεζόν.

Ελάχιστες ημέρες απομένουν πλέον για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Ολυμπιακό να μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ στη Ρόδο και το Stoiximan Super Cup και στη συνέχεια στην Euroleague και στη Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» μέσα από ένα σύντομο βίντεο που ανέβασαν στα social media παρουσίασαν το κλίμα που επικράτησε κατά τη media day της ομάδας του Πειραιά, με τους παίκτες να βγάζουν τις ομαδικές φωτογραφίες και να φορούν τις νέες εμφανίσεις όπου θα χρησιμοποιεί ο σύλλογος για τη σεζόν του 2025-226.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα στη Ρόδο, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:30. Σε περίπτωση όπου το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα πάρει τη νίκη, τότε θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου (27/9, 20:00), τον νικητή του έτερου ημιτελικού ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πατρών.