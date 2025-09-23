Χολ και Γουόρντ δοκίμασαν ελληνικά πιάτα στη media day του Ολυμπιακού και έδειξαν να το απολαμβάνουν.

Την ευκαιρία να δοκιμάσουν ελληνικές νοστιμιές είχαν οι νέοι παίκτες του Ολυμπιακού. Τάισον Γουόρντ και Ντόντα Χολ απόλαυσαν πιάτα της χώρας μας στη media day των Πειραιωτών και έβαλαν και βαθμολογία.

Δεν γινόταν να λείπει το παστίτσιο για να ικανοποιηθούν οι λάτρεις του αλμυρού, ενώ για γλυκό είχαμε μπουγάτσα. Από τις αντιδράσεις τους φάνηκε πως μάλλον τους άρεσε αυτά που γεύτηκαν. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι και ο Φουρνιέ που συχνά πυκνά μοιράζεται με τους ακόλουθους του στα social τα ελληνικά φαγητά που ανακαλύπτει.