Παναθηναϊκός: Η πλάκα ανάμεσα σε Ομπράντοβιτς, Αταμάν και Σλούκα στο Σίδνεϊ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR και η Παρτίζαν Βελιγραδίου βρίσκονται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για το φετινό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία μάλιστα να βγάλουν και φωτογραφίες απέναντι από την εμβληματική Όπερα.
Λίγο πριν τις φωτογραφίες και το τελετουργικό, τρεις άνθρωποι που έχουν αφήσει με το δικό τους τρόπο το στίγμα τους στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, είχαν την ευκαιρία να τα πουν μεταξύ τους. Όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο του Gazzetta, ο Κώστας Σλούκας, Εργκίν Αταμάν και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρέθηκαν μαζί και τα είπαν σε χαλαρό ύφος.
Η πλάκα ανάμεσα σε Ομπράντοβιτς, Αταμαν και Σλούκα.#paobc pic.twitter.com/HpXjkDUk7l— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 19, 2025
