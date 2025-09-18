Παναθηναϊκός - Παρτίζαν: Η αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε θερμό εναγκαλισμό με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου, στο περιθώριο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτίζαν τιμούν για ακόμα μία χρονιά τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, στο ομώνυμο τουρνουά που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός στην Αυστραλία.
Με τον θρυλικό προπονητή των «πρασίνων» και νυν της Παρτίζαν, να έχει θερμό εναγκαλισμό με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου, τη μητέρα του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Η φωτογραφία του Ομπράντοβιτς με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.