Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε θερμό εναγκαλισμό με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου, στο περιθώριο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτίζαν τιμούν για ακόμα μία χρονιά τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, στο ομώνυμο τουρνουά που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός στην Αυστραλία.

Με τον θρυλικό προπονητή των «πρασίνων» και νυν της Παρτίζαν, να έχει θερμό εναγκαλισμό με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου, τη μητέρα του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.