Euroleague για Ίβκοβιτς: «Σήμερα θυμόμαστε έναν πραγματικό τζέντλεμαν»
Την Τρίτη (16/9) συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από την ημέρα του θανάτου του Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Ο «Σοφός» είχε αφήσει το στίγμα του τόσο στο ελληνικό όσο και γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Η Euroleague φυσικά δεν τον ξέχασε και τίμησε τη μνήμη του μέσα από ένα post στο X με τέσσερις φωτογραφίες του από την περίοδο που βρισκόταν στα μεγάλα παρκέ ενώ συμπλήρωσε:
«Σήμερα θυμόμαστε έναν πραγματικό τζέντλεμαν και έναν θρυλικό προπονητή, Ντούσαν Ίβκοβιτς» το οποίο πλαισίωσε ένα emoji με μία καρδιά.
Today we remember a true gentleman and legendary coach, Dušan Ivković. ❤️#EuroLeague pic.twitter.com/jJTZ5jOGBD— EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2025
