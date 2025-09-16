Euroleague για Ίβκοβιτς: «Σήμερα θυμόμαστε έναν πραγματικό τζέντλεμαν»

Η EUroleague θυμήθηκε τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα (16/9) πριν από τέσσερα χρόνια.

Την Τρίτη (16/9) συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από την ημέρα του θανάτου του Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Ο «Σοφός» είχε αφήσει το στίγμα του τόσο στο ελληνικό όσο και γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η Euroleague φυσικά δεν τον ξέχασε και τίμησε τη μνήμη του μέσα από ένα post στο X με τέσσερις φωτογραφίες του από την περίοδο που βρισκόταν στα μεγάλα παρκέ ενώ συμπλήρωσε:

«Σήμερα θυμόμαστε έναν πραγματικό τζέντλεμαν και έναν θρυλικό προπονητή, Ντούσαν Ίβκοβιτς» το οποίο πλαισίωσε ένα emoji με μία καρδιά.