Ο Κέντρικ Ναν έστειλε το δικό του μήνυμα για τη νέα σεζόν και κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει τον Παναθηναϊκό.

Λίγες ημέρες απομένουν πλέον για την έναρξη της νέας σεζόν, τόσο στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL όσο και στην Euroleague, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να μετράει αντίστροφα για τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις.

Ο περυσινός MVP της κανονικής διάρκειας της Euroleague και σταθερό «γρανάζι» στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν τα δύο τελευταία χρόνια, Κέντρικ Ναν, μέσα από ένα βίντεο της «πράσινης» ΚΑΕ, έστειλε το δικό του μήνυμα και κάλεσε τους φιλάθλους να στηρίξουν το «τριφύλλι».

«Από έναν MPV σε έναν άλλον. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν επική! Κλείσε τα εισιτήριά σου!».