Ο περυσινός σταρ της Παρί και νυν παίκτης του Παναθηναϊκού, Τι Τζέι Σορτς έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του «τριφυλλιού».

Ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού AKTOR του φετινού καλοκαιριού, ο Τι Τζέι Σορτς, έφτασε στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» το απόγευμα της Τετάρτης (20/8) υποδέχτηκαν τον νέο τους γκαρντ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Μέσα στο επόμενο διάστημα ο ίδιος θα περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και θα κάνει τα εργομετρικά με σκοπό να βάλει... μπρος για την έναρξη της προετοιμασίας των «πρασίνων» τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Ο Τι Τζέι Σορτς που ήταν από τους υποψήφιους για MVP της σεζόν στην Euroleague της προηγούμενης σεζόν, έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους «πράσινους». Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 19 πόντους, 7.3 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.