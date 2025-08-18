EuroLeague, Ζάλγκιρις: Ο Ράιτ έφτασε στο Κάουνας για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία
Η Ζάλγκιρις συνεχίζει το «χτίσιμο» της νέας εποχής της και ένα από τα πιο φρέσκα πρόσωπα που εντάχθηκαν στην προετοιμασία είναι ο Μόουζες Ράιτ. Ο Αμερικανός σέντερ, που αγωνίστηκε με τον Ολυμπιακό, βρίσκεται ήδη στη Λιθουανία και ετοιμάζεται να μπει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης υπό τις οδηγίες του Τόμας Μασιούλις.
Μετά τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος επίσης ακολούθησε το δρομολόγιο από τον Πειραιά στο Κάουνας, ο Ράιτ πήγε στο Κάουνας για να προσθέσει ακόμη ένα «κομμάτι» στο νέο παζλ της Ζάλγκιρις και να ενισχύσει την frontline της.
Moses Wright has arrived in Lithuania! ✈️🇱🇹 pic.twitter.com/vaBmjtfgrE— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) August 18, 2025
