Ο Μόουζες Ράιτ έφτασε στο Κάουνας για την Ζάλγκιρις και εντάχθηκε στην προετοιμασία της ομάδας, σηματοδοτώντας το νέο του ξεκίνημα στη Λιθουανία μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό.

Η Ζάλγκιρις συνεχίζει το «χτίσιμο» της νέας εποχής της και ένα από τα πιο φρέσκα πρόσωπα που εντάχθηκαν στην προετοιμασία είναι ο Μόουζες Ράιτ. Ο Αμερικανός σέντερ, που αγωνίστηκε με τον Ολυμπιακό, βρίσκεται ήδη στη Λιθουανία και ετοιμάζεται να μπει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης υπό τις οδηγίες του Τόμας Μασιούλις.

Μετά τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος επίσης ακολούθησε το δρομολόγιο από τον Πειραιά στο Κάουνας, ο Ράιτ πήγε στο Κάουνας για να προσθέσει ακόμη ένα «κομμάτι» στο νέο παζλ της Ζάλγκιρις και να ενισχύσει την frontline της.