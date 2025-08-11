Γιαννόπουλος στο «ΣΠΛΙΤ» του Gazzetta: «Ο καλύτερος σουτέρ, όσο παίζει ακόμα, θα είναι ο Σλούκας»
Η άποψη ότι το ελληνικό μπάσκετ δεν βγάζει πια σουτέρ παραμένει διαρκώς στη συζήτηση και ο Χάρης Γιαννόπουλος φιλοξενήθηκε στο ΣΠΛΙΤ, το νέο μπασκετικό podcast του Gazzetta, όπου εξήγησε αν αυτή η αντίληψη είναι αλήθεια ή μύθος, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η έννοια του σουτέρ έχει πλέον αλλάξει.
Ο αρχηγός του Αμαρουσίου και ένας από τους κορυφαίους σουτέρ των τελευταίων χρόνων στη Stoiximan GBL μίλησε για τα στερεότυπα και τις απόψεις που συνοδεύουν αυτή την κουβέντα. Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους που θεωρεί τον Κώστα Σλούκα ως τον καλύτερο Έλληνα σουτέρ της εποχής μας, σχηματίζοντας τη δική του τριάδα με παίκτες που έχει δουλέψει μαζί.
