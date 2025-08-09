Ο Ρισόν Χολμς μίλησε στην κάμερα του «CLUB 1908» για την απόφασή του να υπογράψει με τον «επτάστερο».

Ο Ρισόν Χολμς είναι με κάθε επισημότητα Παναθηναϊκού όπως ανακοίνωσαν οι «πράσινοι» εντός της ημέρας.

Ο 31χρονος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το τριφύλλι για τα επόμενα δύο χρόνια (1+1) με option ανανέωσης και από τις δύο πλευρές το καλοκαίρι του 2026. Οι απολαβές του θα αγγίξουν τα 2.4 εκατομμύρια ετησίως με τον ίδιο να δείχνει έτοιμος να προσφέρει τις γνώσεις, την εμπειρία και το ταλέντο του στην ομάδα του κόουτς Άταμαν.

Ο Χολμς μίλησε στο «CLUB 1908» για τις πρώτες εντυπώσεις του, όταν έφτασε στην Ελλάδα, αλλά και για την επικοινωνία του με τον Κέντρικ Ναν.

As a new era began, Richaun had a message for all of you, #PAOFans!



No spoilers — Just watch the full exclusive arrival interview only on CLUB 1908 📲💚



👉 https://t.co/SIsT5VWF7w#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/t9EMCf1kLv — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 9, 2025

Οι δηλώσεις του

«Από την στιγμή που προσγειώθηκε το αεροπλάνο... Μόνο που έβλεπα το νερό, τα βουνά, η αισθητική. Άρχισα να ενθουσιάζομαι από εκείνη τη στιγμή, με την προσγείωση. Ένιωσα την αγάπη των ανθρώπων με το που προσγειώθηκα. Θα είναι πολύ όμορφα. Ανυπομονώ».

Για τα αυτόγραφα και τις φωτογραφίες που έδωσε και έβγαλε μέσα σε πέντε λεπτά από την άφιξή του: «Είναι πολλή η αγάπη. Το ένιωθα ήδη στο αεροπλάνο ερχόμενος από την Τουρκία. Προχωρούσα και ο κόσμος περπατούσε και μου έλεγε "Παναθηναϊκός, Χολμς". Έλεγα "αυτός είμαι". Με έβλεπαν και μου έδειχναν την αγάπη τους. Εκτιμώ την αγάπη. Ανυπομονώ να την ανταποδώσω. Να μπω στο γήπεδο και να την ανταποδώσω. Το εκτιμώ».

Για τις επαφές με τον Κέντρικ Ναν πριν υπογράψει: «Εγώ και ο Κέντρικ γνωριζόμαστε από το Σικάγο. Είμαστε από το ίδιο μέρος και προπονούμαστε στο ίδιο μέρος το καλοκαίρι. Μου είπε απλά τι να περιμένω. Τι να περιμένω όταν έρθω εδώ. Πώς είναι οι φίλαθλοι. Η προσδοκία για τη νίκη. Ανυπομονώ. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερο για να κάνω αυτό το άλμα. Τον εκτιμώ πραγματικά».

Για τον κόσμο: «Οι φίλαθλοι. Οι "πράσινοι". Είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος να βγω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά σας παιδιά. Να δώσω πίσω την αγάπη. Μου δώσατε πολλή αγάπη από την στιγμή που είπα ότι σκέφτομαι να έρθω, οπότε ανυπομονώ να ανταποδώσω αυτή την αγάπη».

Το μήνυμα στον κόσμο: «Ο Ρισόν είναι εδώ τώρα. Έτοιμος. Έτοιμος να εμφανιστεί μπροστά σας και να προσφέρει θέαμα. Πάμε να πάρουμε το όγδοο, πάμε να το κάνουμε»