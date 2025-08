Ο Ντεβόντε Γκρέιαμ ανακοινώθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα.

Επίσημη έγινε η μεταγραφή του Ντεβόντε Γκρέιαμ στον Ερυθρό Αστέρα με την ομάδα του Βελιγραδίου να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Από χθες εκείνος και η σύντροφός του βρέθηκαν στο Βελιγράδι, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω Instagram story για να υπογράψει στη νέα του ομάδα.

Ο Ντεβόντε Γκρέιαμ έχει παίξει 336 παιχνιδιών στο NBA, με τον πρώην παίκτη των Χόρνετς, Πέλικανς και Σπερς να μετρά κατά μέσο όρο 11.1 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ.

It’s official: Devonte Graham is red and white! 🔴⚪️



Најновије појачање црвено-белих за сезону 2025-26 је Девонте Грејем, играч са богатим НБА искуством. Добро дошао!#kkcz #WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica pic.twitter.com/sTiEvlHpqR