Η Ζάλγκιρις Κάουνας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Λούκας Λεκαβίτσιους, τον οποίο εξετάζει η ΑΕΚ για την θέση του άσσου.

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους αποτελεί παρελθόν από την Ζάγκιρις, με την ομάδα του Κάουνας να αποχαιρετά τον Λιθουανό γκαρντ.

Ο 31χρονος Λιθουανός γκαρντ φόρεσε τη φανέλα της Ζάλγκιρις για 11 χρόνια (2012-17 & 2019-2025), με ενδιάμεσο σταθμό τον Παναθηναϊκό (2017-19), αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Κάουνας, η οποία τον αποχαιρέτησε με ένα ιδιαίτερο ποστ.

«Από ένα ανερχόμενο ταλέντο σε έναν από τους παίκτες με τη μακροβιότερη θητεία στη Ζαλγκίρις. Ο Λούκας Λεκαβίτσιους αποχωρεί από την ομάδα. Σε ευχαριστούμε για την αφοσίωση, τη συνέπεια και κάθε στιγμή σας με την πράσινη φανέλα» αναφέρει η Ζάλγκιρις στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της για τον Λούκας Λεκαβίτσιους.

A Zalgiris prospect who became a long-time main team player. Lukas Lekavicius - green-and-white from the beginning. 💚🫡 pic.twitter.com/ceEY8SduGX