Η EuroLeague ανακοίνωσε το ποσό των προστίμων σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό – Πόσα χρήματα αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στις ομάδες που υπερέβησαν το salary cap για τη σεζόν που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και τα ποσά που θα μοιραστούν και αντιστοιχούν σε καθεμία από τις υπόλοιπες 15 ομάδες της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός καλείται να καταβάλει το υψηλότερο πρόστιμο, ύψους 3.065.691 ευρώ για υπέρβαση του salary cap, ενώ ακολουθούν η Αναντολού Εφές με 1.071.676 ευρώ, η Χάποελ Τελ Αβίβ με 998.027 ευρώ και ο Ολυμπιακός με 303.290 ευρώ.

Η συνολική αποζημίωση για την υπέρβαση του βασικού επιπέδου αποδοχών, η οποία ανέρχεται σε 5.438.684 ευρώ, θα μοιραστεί ισόποσα στις 15 ομάδες που τηρούν τα προβλεπόμενα όρια, με αποτέλεσμα κάθε σύλλογος να λαμβάνει 362.579 ευρώ.

Αναφέρεται, δε, ότι οι αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι τέσσερις προαναφερθείσες ομάδες αποτελούν μέρος των θεσπισμένων και εφαρμοστέων κανόνων ανταγωνιστικής ισορροπίας, οι οποίοι είχαν ανακοινωθεί ήδη από το 2024.