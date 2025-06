Σορτς: «Ο Μαραθώνιος συνεχίζεται, σε ευχαριστώ Θεέ μου»

Ο Τι Τζέι έστειλε μήνυμα μέσω social media μετά την ανακοίνωση του από τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος θα φοράει τα «πράσινα» για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο πρώην ηγέτης της Παρί σε δηλώσεις του τόνισε πως με τον Ναν θα δημιουργήσουν από τις καλύτερες περιφέρειες στην Ευρώπη, ενώ αποθέωσε τον Σλούκα.

Το νέο απόκτημα των πράσινων με ανάρτηση του στο twitter έδειξε πως δεν κρατιέται για τη νέα απαιτητική σεζόν. «Ο Μαραθώνιος συνεχίζεται, σε ευχαριστώ Θεέ», έγραψε. Ένας παίκτης που ανέβηκε ένα-ένα τα σκαλιά της καταξίωσης από τα χρόνια της Βόννης μέχρι σήμερα. Πλέον έχει βάλει στόχο την κατάκτηση της Euroleague.

The Marathon Continues!!! Thank You God!! 🏁🏁 https://t.co/UtTLK2aNTk