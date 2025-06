Ο Ζόφρι Λοβέρν αποχαιρέτησε τη Βιλερμπάν και θα αναζητά, ως ελεύθερος πλέον, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ελεύθερος στην αγορά κυκλοφορεί πλέον ο Ζόφρι Λοβέρν. Ο Γάλλος σέντερ (34 ετών, 2.11μ.) αποχώρησε από τη Βιλερμπάν, στέλνοντας το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στο twitter.

«Μετά από τρία χρόνια συνεργασίας με την Βιλερμπάν, είναι ώρα να γυρίσω σελίδα. Πολλά ευχαριστώ στην ομάδα για την εμπιστοσύνη και τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Εύχομαι στην Βιλερμπάν τα καλύτερα για το μέλλον» ανέφερε ο Λοβέρν, που πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όπως γίνεται φανερό από το μήνυμά του.

Τη φετινή χρονιά με τη Βιλερμπάν μέτρησε 11.3 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μέσο όρο στην EuroLeague, σε 20 λεπτά συμμετοχής.

After three years of collaboration with @LDLCASVEL, it’s time for me to turn the page.



Many thanks to the club for the trust and the moments shared.



I wish ASVEL all the best for the future. pic.twitter.com/E8J1L7PErs