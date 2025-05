Abu Dhabi Diary Day 5: Η τελευταία μέρα στο Final 4, φέρνει πάντα την ώρα της κρίσης

Η αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι σε συνεργασία με το pamestoixima.gr και μας μεταφέρουν καθημερινά το ρεπορτάζ για το Final Four 2025.

Αμφότερες οι ελληνικές ομάδες, δεν τα κατάφεραν φέτος και από ‘κει που ελπίζαμε σε τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς κι έναν «εμφύλιο» και εποφθαλμιούσε να σηκώσουμε κούπες, δεν μας…έκατσε ούτε μία έμμεση επιτυχία, μέσω της ελληνικότατης Μονακό, η οποία μεταμορφώθηκε από τον Βασίλη Σπανούλη κι έφτασε να αγγίξει το τρόπαιο.

Η Φενέρμπαχτσέ, όμως, απέδειξε περίτρανα ότι ήταν η ομάδα με την μεγαλύτερη ποιοτική και ποσοτική βελτίωση στην διάρκεια της χρονιάς και στο Άμπου Ντάμπι φάνηκε ότι ήξερε καλύτερα απ’ όλους τι ήθελε μέσα στο παρκέ. Κεντρικό πρόσωπο του δεύτερου τροπαίου που πήρε μαζί της στην Κωνσταντινούπολη, ο άνθρωπος που μέχρι πρότινος κουβαλούσε την ετικέτα του πιο ηττοπαθή προπονητή της τελευταίας εξαετίας, με πέντε αποτυχημένες προσπάθειες από το 2018 και μετά. Αλλά και με τρεις διαφορετικές ομάδες, κάτι που σήμαινε ότι μόνο τυχαίος δεν είναι!

Ο λόγος για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που πρώτα έκανε την αυτοκριτική του κι αφού αποφάσισε να εμπιστευτεί περισσότερο τους συνεργάτες του και να δώσει μεγαλύτερη ελευθερία στους παίκτες του, βρήκε, μέσα από την άμυνα την ώθηση που μπορούσε να πάρει η ομάδα του σε μία άκρως επιθετικογενή διοργάνωση! Κάπως έτσι, μία μπασκετική διάνοια του σκοραρίσματος όταν φορούσε φανέλα και σορτσάκι, μπήκε στα βιβλία της ιστορίας ως ο 4ος πρωταθλητής Ευρώπης σαν παίκτης (και MVP) αλλά και σαν προπονητής!

Το πρώτο και ιστορικό Final 4 στην Μέση Ανατολή, κύλησε κατά γενική ομολογία καλύτερα του αναμενόμενου, με μοναδικό ψεγάδι τις ασυνήθιστες – για τα ευρωπαϊκά δεδομένα – υψηλές θερμοκρασίες των 40-45 βαθμών σε όλη την διάρκεια της μέρας και παρ’ ότι γυρίζουμε με άδεια χέρια, ήταν μία ακόμη αξέχαστη εμπειρία. Η κορυφαία αθλητική ιστοσελίδα ήταν για μία ακόμη φορά στις επάλξεις της ενημέρωσης και με την 7μελή αποστολή της, ήταν για μία ακόμη φορά στην καρδιά των γεγονότων. Και στα επόμενα, λοιπόν…

Αυτό το Final Four δεν μοιάζει με κανένα άλλο, όπως και το King of Promos από το Pamestoixima.gr! Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός, Μονακό και Φενερμπαχτσέ θα διεκδικήσουν τον κορυφαίο τίτλο της χρονιάς και εσύ ζεις την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία Euroleague στο Pamestoixima.gr! Το παιχνίδι σου γίνεται καλύτερο από ποτέ, με δεκάδες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις* για το Final Four 2025 για να ζήσεις κι εσύ τη δράση όπου κι αν βρίσκεσαι. Ανακαλύπτεις περισσότερα για τις μοναδικές προσφορές γνωριμίας* και γίνεσαι εσύ ο King of Promos!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».