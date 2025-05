Η Μονακό έστειλε τα συγχαρητήρια της στη Φενέρμπαχτσε για την κατάκτηση του τροπαίου, ωστόσο παράλληλα έστειλε... προειδοποίηση για την επόμενη σεζόν.

Η Φενέρμπαχτσε, για δεύτερη φορά στην ιστορία της είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς στον μεγάλο τελικό του Final Four στο Άμπου Ντάμπι, κατάφερε να επικρατήσει της Μονακό με 81-70.

Η ομάδα από το Μόντε Κάρλο, μέσα από το αγγλικό account στο twitter, έστειλε συγχαρητήρια στην τούρκικη ομάδα, έχοντας παραδεχτεί από τη μία την ανωτερότητά της αλλά προειδοποίησε παράλληλα το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους ενόψει της νέας σεζόν.

«Συγχαρητήρια για τον άξιο τίτλο σας στην Euroleague.

Μην κοιμηθείτε στις δάφνες σας, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί την επόμενη σεζόν»

Congratulations on your well deserved EuroLeague title, @FBBasketbol 👏



Don’t sleep on your laurels, we’ll be back stronger next season! 😉 pic.twitter.com/wuS1rTRVvd