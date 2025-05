Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είδε το τέλος του ημιτελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε από τον διάδρομο!

Η Φενέρμπαχτσε ήταν η νικήτρια στον πρώτο ημιτελικό της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, έχοντας επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 82-76, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο τη θέση της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο του SKWEEK, ο ισχυρός άνδρας της «Πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το τέλος της αναμέτρησης δεν το παρακολούθησε από τη θέση του αλλά από την πόρτα ενός διαδρόμου, δίπλα από το σημείο όπου βρίσκονταν φίλαθλοι του Ολυμπιακού.

🤯 Dimitris Giannakopoulos, the owner of Panathinaikos, has left the court and is watching the end of the semifinal from the corridor pic.twitter.com/CuKnkndDvx