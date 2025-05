Abu Dhabi Diary Day 1: H πρώτη εντύπωση από το Άμπου Ντάμπι είναι σοκαριστική

Η αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι σε συνεργασία με το pamestoixima.gr και μας μεταφέρουν καθημερινά το ρεπορτάζ για το Final Four 2025.

Βγαίνεις από ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο και μέχρι να μπεις σε ταξί, αναρωτιέσαι πως γίνεται να ζει τόσος κόσμος (1,5 εκατομμύριο) μέσα σε τέτοια… σάουνα!

Στην πορεία, κυκλοφορώντας στους πεντακάθαρους αλλά άδειους δρόμους, συμφιλιώνεσαι με την ιδέα ότι δεν θα μείνεις για πολύ, οπότε χαλαρώνεις και «απολαμβάνεις» μία εντελώς διαφορετική θεώρηση ζωής. Με πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο σε μία πόλη που μοιάζει να έχει χτιστεί πριν από λίγα χρόνια! Τόσο ολοκαίνουρα μοιάζουν τα κτίρια που ξεπροβάλλουν συνεχώς μπροστά σου. ​

Η πρώτη εμπειρία από το Final 4, στο επιβλητικό μουσείο του Λούβρου, όπου και έγινε το «άνοιγμα» του Final 4, ειχε πολύ έντονο ελληνικό χρώμα και σπαρταριστές ατάκες από Saras, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις και Τζέιμς. Οι πιο έμπειροι του event, Μπαρτζώκα, Βεζένκοβ και Αταμάν κράτησαν χαμηλούς τόνους (ειδικά ο Τούρκος «εξέπληξε» για τα δεδομένα του), ενώ ο Σπανούλης αποκάλυψε την διχασμένη επιθυμία των παιδιών του για τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού.

Όλα αυτά συνέβησαν καθώς αρχίζουν δειλά-δειλά οι αφίξεις των πρώτων Ελλήνων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από το πρωί της Παρασκευής, θα αποτελέσουν την συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων που θα βρεθούν στην “Etihad Arena”. Με την ευχή όλων μας για τον πρώτο «εμφύλιο» ευρωπαϊκό τελικό, που θα κρατήσει το τρόπαιο στην Ελλάδα!

